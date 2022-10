Jan en Henk leveren met WIDO kranen in alle soorten en maten, en gaan daar nog zeker 36 jaar mee door

Oorlogs­spek­ta­kel The Island voor eerst buiten Overbetuwe: ‘Wij willen het verhaal door de hele Betuwe vertellen’

OPHEUSDEN/VALBURG - Voor het eerst wordt komend weekeinde het oorlogsverhaal van de Betuwe niet in de gemeente Overbetuwe voor het voetlicht gebracht. Het evenement The Island, met schijngevechten, explosies en een kampement met vrijwilligers die in de huid van militairen kruipen, is dit jaar in Opheusden in de gemeente Neder-Betuwe.

4 oktober