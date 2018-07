Jeugd laat zich niet zien bij jeu de boules in Huissen

In Lingewaard is het jongste lid 52 jaar. Dorien Reijmers is met haar 85 jaar het oudste lid. ,,We hebben geprobeerd er jongeren bij te krijgen, maar dat is niet gelukt. In het zuiden van het land zijn wel jongeren actief”, zegt secretaris Gerie Startman van de Lingewaardse vereniging. De leden kunnen in Huissen bijna elke dag op een van de 22 banen terecht. ’s Winters spelen ze binnen.