Jeugdvoetballers Jonge Kracht mogen hun mobieltje niet meer meenemen in de kleedkamer

,,Er zijn gelukkig geen foto’s van jeugdleden in de kleedkamer of onder de douche op de sociale media opgedoken en dat willen we zo houden”, zegt Neijenhuis. ,,We kregen opmerkingen van jeugdleden die zich in de kleedkamer niet meer op hun gemak voelden vanwege de aanwezigheid van mobiele telefoons. Die durfden zich niet meer om te kleden of onder de douche te stappen. Er hebben zich nog geen echte voorvallen voor gedaan, maar we vonden de signalen sterk genoeg om te handelen.”