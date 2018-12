Jim (7) kwam om bij ongeval: ‘Zo’n fijn kind om om je heen te hebben’

Video Actie voor Eboman: ‘Help Huissen de Top2000 in’

5 december HUISSEN / AMSTERDAM - ‘Help Huissen de Top2000 in’. Onder die noemer is Huissenaar Hans Schmeinck een actie begonnen om het nummer ‘Donuts with Buddha’ van Eboman in de lijst te krijgen. Eboman is de artiestennaam van Jeroen Hofs, opgegroeid in Huissen en al enige tijd woonachtig in Amsterdam.