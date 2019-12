Jongens van vechtvideo Bemmel woedend na ophef: ‘Dit lijkt op een hetze’

Nieuwsquiz Betuwe: Welke hobby’s onthulde Schuurmans bij haar afscheid?

24 december ELST - Welke middelbare scholier feliciteerde De Gelderlander op de voorpagina, welke hobby’s onthulde Marianne Schuurmans bij haar afscheid en hoe werden bomen in Huissen te lijf gegaan? Drie vragen uit de Betuwse Nieuwsquiz 2019. In vijftig vragen nemen we in deze quiz het nieuws uit de regio door. Vul de quiz hieronder in voor 7 januari. Onder de beste deelnemers wordt een cadeaubon ter waarde van 50 euro verloot.