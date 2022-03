Jongste raadslid van Lingewaard stopt: ‘Ik ben als jongere niet zo geduldig’

Met een duidelijke missie nam de Huissense Mandy Roelofs in maart 2018 deel aan de verkiezingen in de gemeente Lingewaard: ze wilde als 25-jarige de boel opfrissen. Roelofs haalde maar liefst 299 voorkeursstemmen, genoeg voor een plekje in de raad. Kiezers waren duidelijk toe aan een jonge vrouw. Die zijn er nauwelijks.

Toch stopt Roelofs: dinsdagavond is ze in het gemeentehuis in Bemmel uitgezwaaid door haar collega-raadsleden.

Actie ‘Stem op een Vrouw’

Met het vertrek van Roelofs blijven er nog elf vrouwen over in de Lingewaardse raad, goed voor 37,9 procent van het totaal aantal raadsleden. Voor de verkiezingen waren er nog twaalf vrouwen.



Ook in Overbetuwe verloren vrouwen terrein. Hier zakte het aantal eveneens van twaalf naar elf. Landelijk is 37 procent van de gekozen raadsleden vrouw. 459 vrouwelijke raadsleden die op een onverkiesbare plek stonden, zijn extra verkozen via voorkeurstemmen.



Het aantal gemeenten waar minstens de helft van de raadsleden vrouw is, is gestegen van 7 (van de 345) naar 24 gemeenten. Die groei is mede te danken aan de actie van Stem op een Vrouw.



Vrijdag staat er een uitgebreid interview met Mandy Roelofs in De Gelderlander.