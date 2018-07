Jordi (26) prepareert Afghanen voor duel met Palestina

Voor het oog van duizenden uitzinnige Afghanen rent hij dan het veld op in Kabul. Om bijvoorbeeld de kuit van international Milad Intezar te behandelen. Braam is als fysiotherapeut toegevoegd aan de medische staf voor de vriendschappelijke oefeninterland van Afghanistan tegen Palestina, op 19 augustus in het voetbalstadion van Kabul.

De 28-jarige Wijchenaar Anoush Dastgir zwaait daar sinds vorige week de scepter als nieuwe bondscoach van Afghanistan. „Een oud-teamgenoot van me. Hij kende mij nog van NEC (Braam speelde in de jeugd van de Nijmegenaren, NV) en wil graag een medische staf van Nederlanders samenstellen. Toen vroeg hij me of ik het zag zitten fysiotherapeut te worden rond Afghanistan-Palestina.”

Aanslagen

Quote Je krijgt alleen spijt van dingen die je niet gedaan hebt Jordi Braam Een volmondig ‘ja’ bleef in eerste instantie uit. „Het is natuurlijk wel Afghanistan. Als je Kabul intikt op Google, zie je vooral berichten over aanslagen. Ik heb het daarom eerst goed besproken met mijn vriendin en ouders.” Zij kaatsten de bal echter terug en lieten de keuze aan Braam zelf. „Je krijgt alleen spijt van dingen die je niet gedaan hebt, zo is mijn overtuiging. Het is ook een kans op een supervette ervaring. En in de staf van Afghanistan zit straks dertig man. Ik kan me niet voorstellen dat zo'n grote groep volgende maand in een onveilig gebied werkt.”

Volledig scherm Jordi Braam voor Sanadome, zijn werkgever © Erik van 't Hullenaar

Braam heeft sinds vijf jaar zijn eigen massagepraktijk in Haalderen. Hij werkt als sportmasseur en is ook al jaren werkzaam als fysiotherapeut bij Sanadome in Nijmegen. Dat cv wordt volgende maand dus aangevuld met een bijzondere klus. Of het een eenmalig of langer dienstverband is, wil en kan de voormalig profvoetballer niet zeggen. „Ik ben er in ieder geval tegen Palestina bij. Wat er daarna gebeurt kan ik niet zeggen, nee. Dat hangt er ook vanaf of het me zelf bevalt.”

Kans

En dat kan nog alle kanten op. Braam is namelijk geen reislustig type. „Ik ben geen held in vliegen. Ik ben heel erg benieuwd, vooral naar mezelf. Mogelijk kom ik mezelf heel erg tegen. En toch pak ik de kans.”

De blonde twintiger kan zich nog moeilijk een voorstelling maken van wat komen gaat. Als hij zijn verhaal vertelt zit hij nog middenin zijn werkzaamheden rond de Vierdaagse. Van Sanadome vliegt hij naar Haalderen om lopers op te lappen. Als volgende week Nederland massaal het land verlaat om enkele weken in een tentje door te brengen, gaat Braam er eens goed voor zitten om uit te zoeken met wie hij allemaal te maken krijgt. In ieder geval dus bondscoach Anoush Dastgir. Maar ook Milad Intezar, die ‘zijn maat’ via Facebook al welkom heette bij de ploeg. „Daar heb ik zes jaar mee in een team gezeten (vier jaar bij NEC, twee jaar bij Top Oss, NV). De rest ken ik nog niet, maar ik weet wel dat alle spelers in Europa spelen. De bekendste speler? Geen idee.”

Voetbalwereld kriebelt weer

NEC benaderde hem een paar jaar geleden al eens om werkzaamheden te verrichten, op het medische vlak. „Daar heb ik voor bedankt. Ik wilde even niks meer met de voetbalwereld te maken hebben”, zegt Braam, die zijn droom profvoetballer te worden zes jaar geleden uiteen zag spatten toen het kraakbeen uit zijn linker enkel werd verwijderd na een blessure die hij op kunstgras opliep. „Maar nu ik bij Sanadome met topsporters werk, kriebelt het toch weer iets in het wereld te gaan doen. Het werk in Kabul is in ieder geval een mooie opstap.”