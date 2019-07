Josan Meijers waarnemend burgemeester in Lingewaard

De 63-jarige Meijers begint op 10 juli met haar werk.



Zij werd voorgedragen door commissaris van de koning John Berends. Haar voordracht is met instemming begroet door de gemeenteraad. De commissaris heeft de bevoegdheid een waarnemer naar voren te schuiven, maar het is wel gebruik om daarover met de raad te overleggen.



Meijers werd eind 2012 gedeputeerde in Gelderland. Zij had onder meer cultuur en wonen in portefeuille. Voordat ze gedeputeerde werd, was ze fractievoorzitter in Provinciale Staten voor de PvdA. Zij blijft in Lingewaard aan tot er een nieuwe burgemeester is benoemd. De procedure daarvoor moet nog beginnen.