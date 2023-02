Kasteel Doornenburg moet een jaarlijkse muziektempel worden: ‘Uitdaging om van de grond te krijgen’

Music by Knight, een muziekfestival dat in mei voor het het eerst gehouden wordt, moet van Kasteel Doornenburg een jaarlijks terugkerend muziekpodium maken. ,,We willen met dit festival het kasteel de moderne tijd intrekken”, zegt mede-organisator Martijn Claassen.