Kersverse kersen kijken en kopen bij Betuwse kraampjes

VRIJDAGINTERVIEW Scheidend burgemees­ter Marianne Schuurmans houdt van het songfesti­val en de Formule 1

21 juni BEMMEL - Ze geniet van praten over miljoenen met een projectontwikkelaar, maar ook van het gesprek met een inwoner over klein menselijk leed. Privé is ze groot fan van het Eurovisie Songfestival, maar ook van de Formule 1. Burgemeester Marianne Schuurmans verruilt begin juli Lingewaard voor Haarlemmermeer. ,,Ook een gemeente met grote en kleine kernen, dat past bij me.”