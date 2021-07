Kind zwaargewond bij aanrijding in Gendt

Je onderdompe­len in de glastuin­bouw van de toekomst; beleefplek voor groente- en sierteelt in Lingewaard

25 juni HUISSEN/BEMMEL - Je onderdompelen in de glastuinbouw. Dat is straks mogelijk als in de gemeente Lingewaard Experience the Horticulture NEXTgarden verrijst. Dat moet op de grens van Bemmel en Huissen een beleef- en ontmoetingsplek worden voor groente- en sierteelt.