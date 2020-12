Kindervuurwerk Huisman vliegt bij Jumbo de winkel uit; ‘Volwassenen willen toch iets afsteken’

Rechtbank heeft geen behoefte aan bekijken Bemmelse villa met hennepkwe­ke­rij

15 december ARNHEM / BEMMEL – De rechtbank heeft er geen behoefte aan een kijkje te nemen bij de villa aan de Kattenleger in het buitengebied van Bemmel waar na een schietpartij in 2018 in een loods tientallen kilo’s hasj en in een kas en een tuinhuisje hennepkwekerijen werden aangetroffen.