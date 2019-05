Knallen en steekvlammen in Huissen; 75 huishoudens zonder stroom na brand in verdeelkastje

HUISSEN - Waarschijnlijk is kortsluiting de oorzaak van brand in een stroomverdeelkast aan de Huissense Perenbongerd zondagochtend. Buurtbewoners hoorden even na 10.00 uur luide knallen en zagen steekvlammen uit het verdeelkastje komen. Daarop is de brandweer gebeld.

In de wijk zitten nu 75 mensen zonder stroom, meldt Liander. Die stroomstoring moet in de middag weer verholpen zijn, zegt een woordvoerder. Op de website wordt 13.30 uur als eindtijd gemeld.

In brand

Verderop in de wijk was die ochtend al een stroomstoring. Ongeveer 50 huishoudens zaten zonder stroom. Een monteur van Liander was daarom elders in de wijk in een trafohuisje aan het werk om die storing te verhelpen. ,,Op dat moment kregen wij een melding van de brandweer binnen dat het elektriciteitskastje aan de Perenbongerd in brand stond’’, zegt een woordvoerder van Liander. ,,Daarop is onze monteur daar naartoe gegaan.’’

kan het niet uitsluiten

Vermoedelijk ging het mis aan de Perenbongerd toen de monteur in het trafohuisje de stroom er weer op zette. Dat kan Liander echter niet bevestigen. ,,Ik kan het ook niet uitsluiten. Misschien is er overspanning ontstaan, maar dat moeten we eerst nog onderzoeken.’’ Door de brand in het verdeelkastje zitten nu nog eens 25 huishoudens extra zonder stroom.

Liander is nu eerst aan het werk om die huishoudens weer van stroom te voorzien. De spanning is van de verdeelkast gehaald. De brand is daardoor ook gedoofd en er is ook geen gevaar meer op brand. Het verdeelkastje moet wel als verloren worden beschouwd en zal worden verwijderd. Daarvoor wordt vandaag al gegraven.