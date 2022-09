Kogel door de kerk: meerderheid raad Lingewaard stemt vóór megawindturbines Angeren

ANGEREN - De steenfabriek in Angeren krijgt twee windmolens met een tiphoogte van 240 meter hoog. Een kleine meerderheid van de gemeenteraad in Lingewaard stemde woensdagavond vóór de komst van het veelbesproken windmolenpark Caprice.

Al jaren is de komst van de twee megaturbines een hoofdpijndossier in de Lingewaardse politiek en ook woensdag bleven de meningen in het gemeentehuis in Bemmel zeer verdeeld.

Een sleutelrol was bij de stemming weggelegd voor oppositiepartij GroenLinks, die na veel wikken en wegen voor de plannen van de komst van de twee reuze-windturbines stemde. Daarbij eiste de partij wel dat schriftelijk wordt vastgelegd dat de windmolens in de toekomst niet in buitenlandse handen komen. En dat de totstandkoming van het hele project nog eens hartgrondig wordt geëvalueerd.

‘Windmolens boven natuur’

De keuze van GroenLinks leverde hoon op van Patrick Hegeman, fractievoorzitter van collega-oppositiepartij B06. Hij stelde dat GroenLinks met zijn keuze ‘windmolens boven natuur stelde’ en de komst van de windmolens mogelijk fataal is voor zeldzame vogelsoorten, die gepakt kunnen worden door de wieken van de molens. GroenLinks-raadslid Lianne Duiven relativeerde dat laatste op haar beurt. ,,Er zijn meer katten die vogels pakken dan dat er door windmolens sneuvelen.”

Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering overhandigde buurtbewoner Thecla van Schalkwijk nog een petitie tegen de komst van de windmolens, die in een tijdsbestek van vier dagen liefst 551 maal werd ondertekend. ,,Besef wat je de omwonenden en natuur aandoet”, drukte ze de raadsleden een laatste maal op het hart. ,,Duurzame energie moet van zee komen. In deze omgeving willen we een duurzaam leefmilieu. Daar passen deze windturbines niet bij.”

Energie voor 15.000 huishouden

De twee windmolens moeten in totaal 15.000 huishoudens energie leveren. Volgens wethouder Maarten van den Bos (PvdA) is de komst van de turbines cruciaal met het oog op verduurzaming. Coalitiepartijen CDA, VVD en PvdA stemde unaniem voor. Bij coalitiepartner LBL stemde raadslid Angela Remery tegen, de overige raadsleden kozen voor de komst van de windmolens.

Door de meerderheid in de gemeenteraad is de komst van de windturbines in principe onomkeerbaar. Toch krijgt de hele kwestie mogelijk nog een staartje. Bewoners uit omliggende kernen gaven eerder al aan mogelijk een gang naar de rechter te willen maken, mocht de raad instemmen met de plannen. De aankomende dagen willen ze kijken wat daarvoor de mogelijkheden zijn, onder meer met behulp van crowdfunding.