Konikpaarden en Rode Geuzen diep de Waal in

Fort Pannerden maakt reclame voor 'escape room' in heerlijke koelte

6:30 DOORNENBURG - Fort Pannerden aan de Waaldijk 1 in Doornenburg maakt tijdens deze snikhete zomer reclame voor een bunkerbezoek in de heerlijke koelte. De organisatie beveelt een langdurig verblijf in het fort aan om te ontsnappen aan het felle zonlicht. Zeker nu de temperaturen deze week weer gaan oplopen tot 35 graden of meer.