Kort data-lek op website gemeente Lingewaard

Kassen Huissen maken plaats voor woningen

6:30 HUISSEN - Veel tuinders in ’t Zand in Huissen willen stoppen met hun bedrijf, de kassen afbreken en een of enkele woningen bouwen op de vrijgekomen grond. Lingewaard wil meewerken en spreekt over een uniek pilotproject. ,,Ons doel is om ’t Zand toekomstperspectief te bieden”, vertelt wethouder Johan Sluiter.