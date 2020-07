Kritiek op biomassa zwelt aan, maar geplande centrale in Bemmel komt er gewoon

BEMMEL/ARNHEM - De biomassacentrale in Bemmel komt er toch en moet over een jaar in gebruik zijn. Eigenaar Herman Klein Teeselink van het bedrijf Host verwacht over enkele weken met de bouw te beginnen. De aanzwellende kritiek op het gebruik van biomassa zijn voor Host geen reden de handdoek in de ring te gooien.