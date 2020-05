Kroegbazen zouden nog heel wat kunnen leren van onderwijzers

Column Binnendijks‘Wij mi ssen jullie li eve k inderen.’ De stijlen in het raamkozijn van de school in mijn buurt hakken de goedbedoelde boodschap in malle lettergrepen die de li eve k inderen nooit zullen leren. Het is zelfs de vraag of die grammaticale brokkenpap is gericht aan de ouders of aan de kinderen, omdat er misschien een komma achter een stijl verstopt zit.