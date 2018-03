Kunstenares uit Doornenburg weet na heftig ongeluk: nooit meer korte rokjes

Kleuters uit Huissen begraven duurzame wensen onder schoolplein

10 maart HUISSEN - Kinderen van IKC De Boemerang in Huissen dachten de afgelopen weken na over hun duurzame wereld in 2050, omdat de school binnenkort zonnepanelen krijgt en de verlichting duurzaam wordt aangepast. Hun wensen voor een betere wereld gingen gisteren in een gouden tijdscapsule de grond in van het schoolplein.