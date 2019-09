Laatste hobbel crematorium Bemmel genomen

Het crematorium komt langs de provincialeweg (N839) tussen de Linge en de A15-aansluiting. Dat gedeelte tussen Huissen en Bemmel wordt momenteel al op de schop genomen, vooruitlopend op de doortrekking van de snelweg A15. Er was Lingewaard veel aan gelegen om gelijktijdig met die werkzaamheden een ventweg bij het crematorium aan te leggen, maar daarvoor was grondaankoop noodzakelijk. Dat proces dreigde richting de onteigeningsprocedure te gaan, wat veel tijd zou gaan kosten. Dus is de gemeente blij dat de grondaankoop nu toch onderling geregeld kon worden.

Veel verkeer bij drukke uitvaart

Want dat betekent dat de ventweg begin volgend jaar kan worden aangelegd en de Karstraat/N839 niet twee keer in korte tijd onder handen hoeft te worden genomen. De ventweg is een eis van de provincie als wegbeheerder, omdat bij een drukke uitvaart veel afslaand of invoegend verkeer tot minder doorstroming op deze hoofdroute zou kunnen leiden. Zowel provincie als gemeente als exploitant Dela betalen mee aan de aanleg van de ventweg. Exacte bedragen worden pas na de aanbesteding van de wegaanleg bekend gemaakt. Ook wordt dan duidelijk hoeveel Lingewaard voor de benodigde grond heeft betaald, om onteigening te voorkomen.

Bouwstart in voorjaar

De bouwplanning is ten opzichte van begin dit jaar iets naar achteren geschoven. Naar verwachting start de bouw van het crematorium komend voorjaar, zodat Dela er eind volgend jaar kan beginnen met uitvaarten. Eerder werd uitgegaan van oplevering direct na komende zomer. Naar verwachting zullen er maximaal drie afscheidceremonies per dag zijn.

Lingewaard dubt al sinds 2010 over de komst van een crematorium. Inwoners van de regio moeten voor crematies nu nog Waal of Rijn over, naar Arnhem, Nijmegen of Beuningen. Sinds kort kan ook in Heteren gecremeerd worden, maar dat is zeer kleinschalig.