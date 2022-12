Laatste weken van Caravanstalling Lingewaard zijn geteld: ‘Geen contact meer met de mensen wordt mijn grootste gemis’

,,Hectisch en niet leuk”, is hoe Bob Scholten zijn jaar samenvat. Negen jaar was hij als beheerder hét gezicht van Caravanstalling Lingewaard in Bemmel. Het was met 1400 plekken in de wijde omgeving de grootste locatie waar mensen een caravan of camper konden stallen, maar in januari gaan de deuren dicht. Het wordt gesloopt en er komt een loods terug.