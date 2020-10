Lange werkstraf geëist tegen Bemmelnaar die motor onderuit reed

De dag begon die ochtend op 20 november 2018 voor de verdachte net als alle andere weekdagen. De Bemmelnaar rijdt - naar eigen zeggen zonder haast - vanuit zijn woonplaats via Lent en NIjmegen naar Groesbeek. Het is vroeg in de ochtend, vlak na 07.00 uur, en dus nog donker.



Vlak na een wegversmalling op de Vossenpelsestraat in Lent gaat het vreselijk mis. De verdachte haalt zijn voorligger in. ,,De vrouw voor me reed langzaam, voor mijn gevoel zeker onder de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur”, verklaart hij. De tegemoetkomende motorrijder ziet hij pas een fractie van een seconde voor de klap, waarbij het slachtoffer van zijn motor gelanceerd wordt.