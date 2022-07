Lantaarnpalen beklad met blauw-wit-rode verf in Gendt: ‘Verschil tussen je stem laten horen en de boel vernielen. Dit valt in de laatste categorie’

UPDATEZeker twaalf lantaarnpalen langs de openbare weg in Gendt, gemeente Lingewaard, zijn beklad met de kleuren van de Nederlandse vlag. Gemeente Lingewaard reageert verbolgen. Het is nog niet bekend of het een nieuwe actie van protesterende boeren is.

Het gaat om verschillende lantaarnpalen op en langs de Langstraat, richting Bemmel. Ook in een zijstraat van de Langstraat zijn enkele palen beklad. Dat is volgens omwonenden in de nacht van vrijdag op zaterdag gedaan. Het gaat om verf die er niet makkelijk van af te krijgen lijkt.

Volledig scherm De verf die gebruikt is, lijkt er moeilijk af te krijgen. © DG

Op de kop

Vermoedelijk is het een actie om de boeren te steunen in hun strijd tegen de stikstofplannen van het kabinet, aangezien de vlag ‘op de kop’ hangt; het symbool van het boerenprotest. In het hele land zijn lantaarnpalen gebruikt om de Nederlandse vlag omgekeerd aan op te hangen, wat her en der tot kritiek leidt.

Een van de buren zegt dat de gemeente op vrijdag ook al besmeurde palen heeft schoongemaakt, na een eerdere bekladding. Loco-burgemeester Maarten van den Bos van Lingewaard bevestigt dat het niet de eerste keer is. ,,Eerder hingen hier omgekeerde vlaggen. Die hebben we weggehaald. Daarna waren er bekladdingen.” Wie er precies achter zit, is niet duidelijk.

‘Op kosten van de gemeenschap’

Van den Bos geeft aan dat de gemeente de bekladding zo snel mogelijk weg wil halen. ,,Op kosten van de gemeenschap", zegt de loco-burgemeester verbolgen. ,,We ruimen dat netjes op.”

Volgens Van den Bos mag iedereen in de gemeente Lingewaard zijn mening uiten. De gemeente treedt dan ook niet op tegen een omgekeerde vlag aan de eigen woning. ,,Wat mensen op eigen perceel doen is aan henzelf. Maar er zit een verschil tussen je stem laten horen en de boel vernielen. Dit valt in de laatste categorie. Tegen het bekladden van lantaarnpalen treden we op.”

Volledig scherm Het gaat om lantaarnpalen in de buurt van deze rotonde in de Langstraat. © DG