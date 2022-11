Leerlingen De Marang kijken uit naar berging Focke Wulf: ‘Zijn er nog bommen aan boord?’

Leerlingen van de hoogste groepen van basisschool De Marang in Angeren zijn nieuwsgierig naar wat zij te zien krijgen als ze op 17 november de bergingslocatie van een neergestort Duits jachtvliegtuig in hun dorp bezoeken. Om hen daar goed op voor te bereiden heeft Stichting Erfgoed Luchtoorlog Nederland (SELN) speciaal voor hen een lesprogramma ontwikkeld.

Dat programma werd gisterochtend door SELN-oprichters Johan de Noord en Gisèla Mallant aan de leerkrachten van groepen zeven en acht aangeboden in aanwezigheid van de kinderen, schooldirecteur Marjonel de Wit, onderwijswethouder Nick Hubers en Ton van Bon van WABO Research WO2. Hij komt terug om gastlessen te geven. Van Bon heeft in 2016 proefboringen gedaan om de exacte locatie van het toestel, een Focke Wulf 190, vast te stellen.

Brokstukken

In het lespakket zitten brokstukken van het Duitse vliegtuig dat op 30 juli 1943 door Amerikaanse bommenwerpers is neergeschoten. ,,Zo kun je de lessen echt tastbaar maken”, zegt Hubers. De kinderen uit Angeren kunnen niet wachten om met de lessen te beginnen. ,,Zitten er nog mensen in?”, vraagt een meisje als de scholieren vooruitlopend daarop enkele vragen mogen stellen.

Quote Eerst moeten wij botjes vinden om vast te stellen dat er nog iemand in het toestel zit Gisèla Mallant, Stichting Erfgoed Luchtoorlog Nederland

Als het antwoord bevestigend is, wil een ander de naam van de piloot weten. ,,Voor 99 procent weten wij het zeker dat het om Karl Becker gaat", zegt Van Bon. ,,Maar eerst moeten wij botjes vinden om vast te stellen dat er nog iemand in het toestel zit en daarna kijken of we er foto’s of identiteitsplaatjes zijn. Is dat niet het geval dan zal een DNA-test uitwijzen of het wel of niet om deze persoon gaat”, aldus Mallant.

Bommen

Een meisje wil weten hoe het mogelijk is dat het toestel in de grond is terechtgekomen. Een jongen vraagt zich af of er nog bommen aan boord kunnen zijn. Volgens De Noord is dat niet het geval. En onder meer door het gewicht van het toestel heeft de neus zich in de grond geboord, aldus De Noord.

Quote Er zal geen compleet toestel boven tafel komen, het zal uiteen zijn gevallen in brokstuk­jes Johan de Noord, Stichting Erfgoed Luchtoorlog Nederland

Leerkracht Liz Hoogveld wil weten of de locatie bekend mocht worden. Volgens Van Bon ligt de Focke Wulf in een fruitboomgaard aan het einde van Kamervoort in Angeren. ,,Er zal geen compleet vliegtuig boven tafel komen”, waarschuwt De Noord. ,,Het zal uiteen gevallen zijn in vele brokstukjes.”

Arend van Dam

Om de kinderen een idee te geven hoe een Focke Wulf er compleet uitziet, zit er een bouwpakket van dit Duitse toestel in de leskoffer. Het programma Uit de lucht bestaat uit zeven lessen met werkopdrachten. Er wordt aandacht besteed aan de luchtoorlog boven Nederland, maar er wordt ook specifiek ingegaan over de luchtslagen boven Angeren. Er zit een verhaal in geschreven door de bekroonde kinderboekenschrijver Arend van Dam, bekend van (kinder)boeken: Ik moet je verraden en Werken voor de vijand.

,,Hij heeft speciaal voor de leerlingen uit Angeren een boek geschreven over basisschoolkinderen die de luchtoorlog hebben meegemaakt”, aldus Johan de Noord.