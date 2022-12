Leerlingen OBC Huissen pimpen eigen buitenruimte op: ‘Voor een mooier schoolplein hebben wij elkaar nodig’

Voetbalprogramma Betuwe Lastig karwei voor De Bataven, Spe­ro-trai­ner treft oude club, burentwist Angeren-Jon­ge Kracht

BEMMEL/HUISSEN - Opnieuw een belangrijk weekend voor de Betuwse eersteklassers. In de aanloop naar de absolute kraker tussen De Bataven en SC Bemmel (zaterdag 3 december) heeft de koploper uit Gendt zondag in 1D de lastige uitwedstrijd tegen WSV in Apeldoorn. De achtervolger uit Bemmel ontvangt laagvlieger Columbia.

25 november