‘Levensgevaarlijk’: bestuurder Mercedes snijdt vlak voor afrit BMW af op A325

Bemmel zit klem en moet toch groeien: lastige keuzes en lastig uit te leggen

10:30 BEMMEL - Veel discussie in Bemmel: moet er wel of niet gebouwd worden in het fraaie landschappelijke groen tussen Waaldijk en Zandsestraat? De gemeente Lingewaard wil wel, maar krijgt er een zware dobber aan om dit aan de inwoners uit te leggen. Waarom op één plek natuur heiliger is dan op een andere. Vijf vragen en antwoorden.