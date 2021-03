Lichaam gevonden in Nederrijn

Harry (65) giet gipsen beeldjes: 'Ik leg mijn hartjes op straat neer om de wereld een beetje beter te maken’

25 maart HUISSEN - In een kleine fietsenberging in de kelder van het voormalige gemeentekantoor in Huissen maakt Harry van den Beld (65) gipsen afgietsels. „Ik kom van een tuindersfamilie met negen kinderen”, vertelt de geboren en getogen Huissenaar, „bij ons was er vroeger geen tijd en geen geld om creatief bezig te zijn. Nu ik met pensioen ben, kan ik eindelijk eens wat uitproberen.”