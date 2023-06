Lingewaard: 49,6% van alle huizen heeft nog geen energielabel

Arnhem veteraan Roy Smith (1925-2023) noemde mislukte Rijnover­steek in boten ‘zelfmoord­mis­sie’

Hij heeft lang getwijfeld of hij ooit nog wel terug wilde gaan naar de plek waar zijn kameraden sneuvelden tijdens de Slag om Arnhem. ,,Ik vond dat ik het Nederlandse volk in de steek had gelaten.” Roy Smith overleed op 23 juni op 97-jarige leeftijd in Kent.