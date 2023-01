Lingewaard en Overbetuwe groeien snel: hoe kan dat?

MET VIDEO Even de lijven ontbloot voor de lentewarme nieuwjaars­duik in de Rijkers­woerd­se Plassen

ARNHEM/ELST - Na twee jaar wachten, stortten honderden liefhebbers zich met nieuwjaarsdag in het water van de Rijkerswoerdse Plassen tussen Arnhem en Elst. De negentiende editie was de warmste in de historie en dubbel nat vanwege de regen.

