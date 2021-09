Lingewaard fluit legale wietkweker met plan voor gebied van vier à vijf voetbalvelden terug

Column Binnendijks Op Bergerden, waar de kassen rinkelen van motorge­weld, vind je allerlei rare weggetjes

5 september Dit weekeinde is het dan eindelijk raak op het circuit van Zandvoort. Misschien is raak wel een ongelukkig woord als al die snelheidsduivels over het asfalt scheuren. Gelukkig gaan ze allemaal dezelfde kant op. Er staat in de duinrand in ieder geval geen bordje met 30-kilometerzone, ook al vergaat horen en zien je van het lawaai aan de kust.