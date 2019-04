Lingewaard geeft auto voorrang op RijnWaalpad

VRIJDAGINTERVIEW Bij uitvaarton­der­neem­ster Mireille Mom danst de traan met de lach

12:03 GENDT - In haar 10e levensjaar overleed haar moeder, toen ze 31 was werd ze wees, na het plotselinge overlijden van haar vader. Toch werd Mireille Mom hobbycabaretierre én (succesvol) uitvaartonderneemster. ,,Mijn psychiater vroeg me waarom ik in hemelsnaam ooit dit werk ben gaan doen.”