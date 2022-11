Lingewaard: geen signalen dat inwoners te weinig uren huishoudelijke hulp hebben gekregen

vijf vooroordelen Ambtenaren zijn écht niet saai, lui en oud: van deze hardnekki­ge vooroorde­len wil Lingewaard af

BEMMEL - In een ultieme poging om van alle vooroordelen over ambtenaren af te komen, is zaterdag een speciaal evenement in het gemeentehuis van Lingewaard. Het is wél leuk om voor de overheid te werken, zo moet blijken tijdens ‘Loeren bij Lingewaard’.

24 november