Lingewaard haalt top 10 van leukste taalvoutjes met ‘uitzwaaibord’ voor Vierdaagsewandelaars

Video Tienduizen­den anthuriums uit Bemmel moeten Valentijns­ge­lief­den in vuur en vlam zetten

15:28 BEMMEL - De Valentijnsdrukte is enorm bij Karma Plants in Bemmel deze week. Voor de derde en laatste week achtereen rollen er tienduizenden extra anthuriums over de band bij de kweker, op weg naar consumenten in heel Europa.