Lingewaard krijgt negen kistjes schimmelende botten terug van Nijmegen

Café Big Fish Huissen viert 12,5 jarig bestaan heel klein: ‘We laten zo zien dat we er nog zijn’

23 maart HUISSEN - Geregeld stopt een fietser of wandelaar maandagmiddag bij Grand Café Big Fish in de Vicariestraat in Huissen om de medewerkers geluk te wensen met het 12,5-jarig bestaan. Om hen die gelegenheid te bieden, had eigenaar Patrick Coeleman een drive-thru bedacht. ,,Om op afstand toch een kleine toost uit te kunnen brengen en elkaar weer even te zien”, zegt hij.