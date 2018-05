Lingewaard moet meer onderzoek doen naar aanpassen keuken Carla Claassen

Claassen heeft een spierziekte en zit in een rolstoel. In februari 2017 vroeg ze de gemeente om een aanrechtblad waar ze met haar rolstoel onder kan rijden. Nu is dat niet mogelijk, waardoor ze de keuken niet kan gebruiken.

Lees ook PREMIUM Lingewaard en Claassen lijnrecht tegenover elkaar in rechtszaak Lees meer

Volgens de rechtbank, die dinsdag uitspraak deed in de beroepszaak die eind maart diende, stelt de gemeente terecht dat de andere gezinsleden haar kunnen helpen door te koken. Maar ze moet niet volledig afhankelijk zijn van hun hulp. Ze moet als zij niet thuis zijn ook even iets voor zichzelf kunnen klaarmaken, haar handen wassen of een glas water kunnen pakken. De rechter stelt dat de gemeente niet heeft onderzocht of dit mogelijk is.

Handbewogen rolstoel

De Bemmelse vroeg ook om een handbewogen rolstoel zodat ze meer mogelijkheden krijgt om de deur uit te gaan. Daarover zegt de rechter dat niet is gebleken dat ze die nodig heeft, omdat de gemeente haar al een elektrische rolstoel en een vervoerspas voor de regiotaxi heeft toegekend.

De gemeente deed dat op basis van een medisch advies, de rechter ziet geen reden om daaraan te twijfelen. Claassen zegt niet overal te kunnen komen met de elektrische rolstoel omdat die amper over drempels kan.

Advies

Haar zit het meest dwars dat haar aanvragen voor een rolstoel en aanrechtblad zijn afgewezen op basis van een medisch advies, dat in haar nadeel is veranderd op verzoek van ambtenaren van de gemeente. Die veranderingen zijn niet vooraf met haar doorgesproken, wat het besluit in haar ogen onzorgvuldig maakt.

De rechtbank vindt dat de gemeente de arts best verhelderende vragen mocht stellen, maar is het met Claassen eens dat ze de kans had moeten krijgen te reageren. Toch schuift de rechtbank het advies niet terzijde, omdat ze er in beroep op kon reageren.