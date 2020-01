Lingewaard op rand van totaal vuurwerkverbod

De D66-fractie probeert al jaren tot een vuurwerkverbod te komen, maar stond daarin vrijwel alleen. Maar nu de jaarwisselingen steeds meer op veldslagen gaan lijken en de overlast toeneemt, groeit de politieke steun in Lingewaard. De partijen die het niet zien zitten of twijfelen, zien meer brood in landelijke regelingen of denken dat een verbod in de praktijk niet te controleren is.