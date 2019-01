Lingewaard overweegt sluiten woning naast drugslab aan Rijndijk

Asbest­vondst in Bemmel zorgt voor bouwvertra­ging en woede

25 januari BEMMEL - De bouw van sociale huurwoningen op de hoek van de Dorpsstraat en de Oostervelden in Bemmel ligt stil, omdat er asbest is gevonden. Dat hier mogelijk asbest aanwezig was, stond al in een rapport dat de gemeente in 2016 liet maken. Het leidt tot woede bij PvdA en Groen Links Lingewaard. ,,Dit dossier hangt van onnozelheid aan elkaar.”