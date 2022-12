Lingewaard vangt 80 Oekraïners op in sportschool in Gendt en zoekt nog naar andere onderkomens

Eerste Oekraïners arriveren maandag in Huissen: ‘Ze krijgen twee keer per week Nederland­se les’

HUISSEN - De eerste Oekraïense vluchtelingen nemen komende maandag hun intrek in één van de tiny houses in Huissen. De huisjes zijn tijdelijk neergezet in de wijk Zilverkamp. ,,De huisjes zijn ingericht, schoongemaakt en vrijdagmiddag komen de borden, het bestek, thee- en handdoeken. En dan is het wachten op de Oekraïners”, zegt Theo Peters van de gemeente Lingewaard.

