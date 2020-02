Lingewaard verbiedt windmolentje op huis of in tuin

Lingewaard beter in aanpak van bijstand dan Overbetuwe

5 februari BEMMEL/ELST - Lingewaard is er vorig jaar in geslaagd het aantal inwoners dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering iets terug te dringen, van 450 naar 439. Overbetuwe lukte dat daarentegen nog niet. Daar liep het aantal bijstandtrekkers nog iets op.