Lingewaard vreest voor overschot aan windmolens uit Arnhem en Nijmegen

Fietsers hebben het lastig bij wegwerk­zaam­he­den

1 februari BEMMEL/ HUISSEN - Wegwerkzaamheden zijn - zeker in deze nog donkere en natte tijden - niet de fijnste locaties voor fietsers. Reden voor GroenLinks en LBL in Lingewaard om aan de bel te trekken: te vaak staan de fietsers plots voor onaangekondigde afsluitingen, moeten ze over extreem modderige paden of is hun veiligheid in het geding door ondeugdelijke verlichting.