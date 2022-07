Lingewaard zet drugsdumping langs de dijk in scene

Nieuw hoofdstuk voor Huissense school Het Drieluik na bewogen tijd: ‘Trots waar we nu staan’

HUISSEN - Vertrekkende leerlingen en acht directeuren in acht jaar tijd: kinderopvang en basisschool Het Drieluik in Huissen heeft een roerige periode achter de rug. De nieuwe directeur is Fannie Teunissen en zij kijkt hoopvol vooruit. ,,De grootste uitdaging is het verhaal naar de buitenwereld.”

13 juli