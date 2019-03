Lingewaardse ondernemersvereniging ziet gouden tijden gloren

Bezoek aan huisarts zal komende jaren steeds zeldzamer worden

26 maart ARNHEM/ HUISSEN - Patiënten uit de regio Arnhem zullen de komende jaren hun huisarts naar verwachting minder vaak zien. In de praktijk van de toekomst zal het contact zeer waarschijnlijk vaker online verlopen: per mobiele telefoon, laptop of zelfs per ingenieus horloge, de smartwatch.