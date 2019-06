Lisa durft bijna niet te lachen, omdat mensen dan denken dat het goed gaat

Op beide armen zijn ontelbaar veel littekens te zien. Ook wat vlekken. ,,Ik heb jarenlang met lage mouwen gelopen om het te verbergen.



Lisa Wenneker is 17 jaar, komt uit Borculo maar woont in Huissen. Beschermd: in het huis is een groot deel van de dag (en nacht) begeleiding aanwezig. Ze is psychisch ziek: is chronisch depressief, heeft eetproblemen, een dwangstoornis en wat ze zelf noemt ‘vermijdende persoonlijkheidsstroornis’: ,,Dat je gebeurtenissen en mensen probeert te vermijden uit angst om wat mensen van je denken, dat ze je raar vinden. En ze is automutulant: ze beschadigt zichzelf. ,,Daarmee kun je pijn van binnen even stoppen", legt ze uit.