Liza hakt de knoop door: horecazaak De Sprok aan de Waal is níet te koop en gaat níet plat

Het virus en ik Angela en Rob in Frankrijk zijn blij: ‘We kunnen vanaf 9 juni weer toeristen ontvangen’

2 juni De Bemmelse Angela van Reem (61) en man Rob runnen sinds twee jaar een grote B&B in Normandië. Ze vertelt over de coronasituatie in Frankrijk. ,,Als je bij ons te gast wil zijn, eisen we geen vaccinatiepaspoort.’’