Looveerbaas: had ons eerder gewaarschuwd voor afgesloten Pleijroute

Column Gewoon Max!: Toerisme

19:18 De zon zakt achter de heuvels van Rhodos. Ik bestel een citroenlimonade aan de bar. Bij mij aan tafel schuift een Nederlands echtpaar aan. Hun gesprek gaat over toerisme in Nederland. Ik luister met een half oor, terwijl ik door de enorme hoeveelheid foto’s in mijn telefoon scroll. Ik poserend voor een berg oude Griekse stenen. Voor een wit huisje met een blauw deurtje. In een straatje met roze en paarse bloemen. Drijvend in de glinsterende zee.