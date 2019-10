Man (44) uit Nijmegen overlijdt door frontale botsing tegen boom in Bemmel

De auto kwam frontaal tot stilstand tegen de boom op de Zandsestraat. De man zat bekneld in de auto. Zowel de brandweer, politie als de traumaheli rukten uit om hulp te verlenen. Hulpverlening voor de man mocht echter niet meer baten, zo laat de politie weten.



Eerder probeerden de hulpverleners de man nog te reanimeren. Het slachtoffer was de enige inzittende in de auto. De wagen is veiliggesteld voor verder onderzoek en wordt afgesleept.



Onduidelijk is nog hoe de auto in de bocht van de weg kon raken. De verkeersongevallenanalyse van de politie doet onderzoek naar de toedracht. De weg was een tijdlang deels afgesloten, maar is weer helemaal vrij.