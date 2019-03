Man (61) met meer dan honderd wapens in huis moet de cel in

VVD heerst in de Betuwe, Forum scoort in dorpen

8:48 BEMMEL/ELST - De VVD is in de Betuwe veruit de meeste wijken en dorpen de grootste partij geworden bij de provinciale verkiezingen. Dat blijkt uit een analyse van de verkiezingsuitslag per stembureau in de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe, die recent door de gemeenten is gepubliceerd.