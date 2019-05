Man aangehouden na incident in Huissen

Column gewoon max! ‘Eigenlijk zou het elke dag een beetje Moederdag moeten zijn’

13:10 Zondagochtend sluipen mijn zussen en ik naar beneden. Een kindertraditie die altijd is gebleven. We schenken een kopje thee in. We maken een beschuitje met aardbeien, zetten een glas verse sap en een bloemetje in een klein vaasje op het dienblad.