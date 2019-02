Man bracht halfbroer zelf naar het ziekenhuis nadat hij hem drie keer had beschoten

Ruzie om een meisje

De raadsvrouw wees erop dat haar cliënt een ervaren schutter is en richtte op de benen. Verder benadrukte ze dat hij bang was dat hij werd aangevallen en handelde uit noodweer. Het tweetal had ruzie om een meisje. Over en weer stuurden ze bedreigende berichten. De verdachte verklaarde dat hij in het verleden regelmatig was geslagen door zijn halfbroer en bang was.



Die dag verschanste hij zich in de woning met de deur op slot. Toen hij de auto van zijn halfbroer hoorde aankomen pakte hij een wapen. Hij hoopte er zijn halfbroer mee af te schrikken, zei hij.Toen zijn moeder en zijn zusje thuiskwamen deed hij de deur open. Zijn halfbroer kwam op hem af. Hij laadde door. De broer bleef komen en hij schoot drie keer. ,,Hij was helemaal hysterisch, hij bleef maar op me afkomen”, verklaarde hij gisteren. Toen het slachtoffer was gevallen, bracht hij hem naar het ziekenhuis. Daar werd de politie gebeld.