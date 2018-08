'Man die aanslag op gemeentehuis pleegde was 59-jarige Hans van M.'

Ongeloof overheerst in Bemmel: 'Dat zoiets hier gebeurt'

9:45 BEMMEL - Ongeloof overheerst bij inwoners van Bemmel, die woensdagmorgen komen kijken wat er in de nacht bij het gemeentehuis is gebeurd. Ook ambtenaren van de gemeente Lingewaard kunnen nauwelijks geloven dat iemand naar het lijkt expres met een auto met daarin twee gasflessen het gemeentehuis is binnengereden. ,,Volslagen onverwacht. Dat zoiets hier gebeurt’’, is een veelgehoorde opmerking in het Betuwse plaatsje